In ricordo di Giuseppe Lenoci la piazza per il 16enne morto durante lo stage | Non doveva essere lì

Giuseppe Lenoci, un ragazzo di 16 anni, ha perso la vita in un incidente stradale mentre partecipava a uno stage, e questa tragedia ha portato alla creazione di una piazza in suo ricordo. La sua morte, avvenuta quattro anni fa, ha scosso la comunità di Fermo, che ora si impegna a ricordarlo con un luogo pubblico dedicato a lui. Quel giorno, il giovane si trovava sul posto per un’esperienza formativa, ma non avrebbe dovuto essere lì.

Fermo, 14 febbraio 2026 – Giuseppe Lenoci aveva 16 anni e tutta la vita davanti. È morto quattro anni fa, nel corso di un incidente stradale mentre viveva la sua esperienza di alternanza scuola lavoro. Ogni anno il 14 di febbraio gli studenti fermani, la Cgil, Rifondazione comunista, i partiti di sinistra si ritrovano per ricordare la sua storia e per contestare il sistema di formazione scuola lavoro, Greta Lattanzi portavoce di Noisette Fermo, ha aperto la discussione a Piazzale Azzolino, con gli studenti a indossare il caschetto in testa. «Giuseppe era in un luogo in cui non avrebbe dovuto essere.