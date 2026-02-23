Uomo trovato morto sulla Laurentina | Doveva essere affidato ai servizi sociali ma è andato via dall'ospedale

Un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto sulla Laurentina dopo aver lasciato l’ospedale, dove doveva essere affidato ai servizi sociali. La causa del decesso sembra collegata alla sua fuga dal Campus Bio-Medico il 19 febbraio, poco prima di essere rinvenuto senza vita. La vicenda ha attirato l’attenzione degli abitanti della zona, che si chiedono come sia potuto succedere. La polizia sta indagando sulla sua scomparsa e sul suo tragico destino.

La vittima è un cittadino polacco senza fissa dimora. Si era allontanato dal Campus Bio-Medico il 19 febbraio. L'ipotesi è un malore, indagini in corso.