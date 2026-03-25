Nell'ultima classifica di JustWatch, piattaforma che raccoglie dati sui contenuti in streaming, un film torna in prima posizione mentre una serie animata celebre raddoppia i posizionamenti. La graduatoria si aggiorna settimanalmente e riflette le preferenze degli utenti in tempo reale, offrendo un quadro immediato delle tendenze di visione. Tra i titoli più cercati spiccano produzioni di diverso genere e provenienza.

JustWatch, la più grande guida al mondo di contenuti in streaming in grado di aggregare in un unico posto film, serie TV ed eventi sportivi da centinaia di piattaforme di streaming in tutto il mondo, ha condiviso l’ultima classifica inerente a top film e serie TV più gettonate in Italia nell’ultima settimana di Marzo 2026. Per i film, al vertice della classifica torna Una battaglia dopo l’altra, che riconquista il primo posto anche grazie all’eco del successo agli Oscar, dove ha ottenuto 13 nomination e 6 vittorie, inclusa la statuetta come Miglior film: i French 75, un tempo gruppo rivoluzionario deciso a cambiare gli Stati Uniti con la forza, si ritrovano anni dopo quando un nemico del passato torna a minacciare ciò che resta delle loro vite. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Una battaglia dopo l’altra torna in vetta e One Piece raddoppia nell’ultima classifica di JustWatch

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