Omicidio mamma di Donato Con mollica o senza ergastolo confermato per Stefania Russolillo

In una sentenza definita in secondo grado, è stato confermato l’ergastolo per Stefania Russolillo, accusata dell’omicidio di Rosa Gigante. La vittima aveva 72 anni ed era ipovedente. La donna è anche madre del noto tiktoker, conosciuto come il “re dei panini”. La decisione è stata comunicata dopo il procedimento giudiziario che ha preso in esame le prove raccolte nel corso delle indagini.

Ergastolo confermato anche in secondo grado per Stefania Russolillo, la 48enne accusata dell’omicidio di Rosa Gigante, la 72enne ipovedente e madre del tiktoker Donato De Caprio, noto come il “re dei panini”. La sentenza è stata emessa dalla Corte di Assise d’Appello di Napoli (terza sezione), confermando il verdetto di primo grado del 28 gennaio 2025. L’omicidio risale al 18 aprile 2023, quando Rosa Gigante fu brutalmente uccisa nella sua abitazione nel quartiere Pianura. Tra i primi ad arrivare sul posto fu proprio il figlio Donato De Caprio, noto food influencer e titolare dell’attività “Con mollica o senza” alla Pignasecca. Secondo la ricostruzione dell’accusa, rappresentata in primo grado dal sostituto procuratore Maurizio De Marco, il delitto fu pianificato nei minimi dettagli. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Omicidio mamma di Donato “Con mollica o senza”, ergastolo confermato per Stefania Russolillo Omicidio della madre del tiktoker Donato De Caprio: ergastolo confermatoErgastolo confermato a Napoli per Stefania Russolillo, la donna di 48 anni accusata di essere l'assassina di Rosa Gigante, la 72enne ipovedente,... Omicidio Marruocco: confermato l’ergastoloErgastolo confermato anche in Appello per Franco Panariello condannato a scontare il carcere a vita. Omicidio madre di Donato De Caprio, ergastolo per la vicina anche in appello Omicidio della mamma dello tiktoker Donato De Caprio: confermato l’ergastolo per la vicina di casaNapoli - Nessuno sconto di pena, nessuna concessione alla tesi del raptus. La terza sezione della Corte di Assise d'Appello di Napoli ha confermato oggi, 9 ... cronachedellacampania.it Omicidio mamma di Donato De Caprio (con mollica o senza): ergastolo per la vicina anche in appelloErgastolo confermato a Napoli per Stefania Russolillo, la donna di 48 anni accusata di essere l'assassina di Rosa Gigante, la 72enne ... msn.com