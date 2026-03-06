Omicidio Marruocco | confermato l’ergastolo

In seguito al processo per l’omicidio Marruocco, il giudice ha confermato la pena dell’ergastolo per Franco Panariello. La sentenza è stata pronunciata dopo la fase di appello, mantenendo la condanna iniziale. Panariello dovrà scontare l’intera pena in carcere. La decisione è definitiva e non sono previste ulteriori vie legali.

Ergastolo confermato anche in Appello per Franco Panariello condannato a scontare il carcere a vita. La sentenza di secondo grado, per il 57enne che uccise la moglie Concetta Marruocco, 53 anni, colpendola con 43 coltellate nella loro abitazione di Cerreto d'Esi, è arrivata mercoledì pomeriggio davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Ancona. Un femminicidio efferato quello della donna che si consumò il 14 ottobre di tre anni fa. Il marito, originario di Torre del Greco (come la vittima), da cui si stava separando e che aveva denunciato per maltrattamenti, aveva avuto un divieto di avvicinamento a lei con tanto di braccialetto elettronico. Quella notte però il dispositivo non funzionò e Panariello la raggiunse nell'abitazione armato di un coltello.