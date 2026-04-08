Caso Giulia Tramontano la Cassazione riapre tutto | nuovo processo per la premeditazione per Impagnatiello

La Cassazione ha deciso di riaprire il procedimento e avviare un nuovo processo per Impagnatiello, coinvolto nel caso di Giulia Tramontano. La decisione riguarda la valutazione della premeditazione nel reato contestato. La vicenda, che ha avuto vasta eco pubblica, riprende così il suo corso giudiziario con un'ulteriore fase di valutazione. La sentenza apre la strada a nuovi accertamenti e a una possibile revisione delle accuse.

Perché la Cassazione ha disposto un nuovo processo per Impagnatiello?. Il caso di Giulia Tramontano torna al centro della scena giudiziaria. La Corte di Cassazione ha deciso: ci sarà un Appello bis per Alessandro Impagnatiello, limitatamente a un punto cruciale – il riconoscimento della premeditazione. Una scelta che non rimette in discussione la condanna all’ergastolo, già confermata nei primi due gradi di giudizio, ma che riapre un capitolo fondamentale nella qualificazione del delitto. I giudici della Prima sezione penale hanno accolto il ricorso della Procura generale di Milano, che contestava la decisione della Corte d’Assise d’Appello di escludere proprio questa aggravante. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Caso Giulia Tramontano, la Cassazione riapre tutto: nuovo processo per la premeditazione per Impagnatiello Femminicidio Tramontano, la Cassazione chiede un nuovo processo per Impagnatiello: “Riconoscere la premeditazione”La Corte di Cassazione ha disposto un nuovo processo per Alessandro Impagnatiello, condannato all'ergastolo in primo e secondo grado per aver ucciso... Omicidio Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello in Cassazione: il nodo è la premeditazioneMilano, 13 febbraio 2026 - Ha assassinato Giulia Tramontano e ad aprile Alessandro Impagnatiello sarà in Cassazione dove si riproporrà la questione... Temi più discussi: Dall’arsenico alla ricina, quei crimini tra i veleni; Il rapper Amnesia maltrattò la ex, condannato a4 anni in appello; Maltrattamenti all’ex compagna, confermata la condanna per il rapper Amnesia; A parti inverse, quando la violenza cambia prospettiva. Omicidio Giulia Tramontano, la Cassazione dispone l’appello bis per Impagnatiello: Riconoscere la premeditazioneI giudici della Prima sezione penale della Suprema Corte hanno accolto il ricorso della procura generale milanese ... ilgiorno.it Femminicidio Tramontano, la Cassazione chiede un nuovo processo per Impagnatiello: Riconoscere la premeditazioneLa Corte di Cassazione ha disposto un nuovo processo per Alessandro Impagnatiello, già condannato in primo e secondo grado per aver ucciso la compagna ... fanpage.it Alessandro Impagnatiello arriva in Cassazione. Il caso dell'omicidio di Giulia Tramontano arriva davanti ai giudici supremi e potrebbe chiudersi oggi con un verdetto destinato a segnare definitivamente il percorso giudiziario. - facebook.com facebook Omicidio Giulia Tramontano, la Procura Generale chiede l'appello bis: "Impagnatiello ha pianificato tutto" x.com