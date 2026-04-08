La Corte di Cassazione ha deciso di riaprire il processo di appello nei confronti di Alessandro Impagnatiello, imputato dell'omicidio della sua compagna, che era incinta di sette mesi. La decisione arriva in seguito a un ricorso presentato dalla procura, che ha richiesto di riconoscere la presenza della premeditazione nel gesto. La vicenda riguarda un episodio avvenuto alcuni mesi fa e ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica.

La Corte di Cassazione ha disposto un Appello bis per Alessandro Impagnatiello accusato dell’omicidio della compagna Giulia Tramontano, uccisa quando era incinta di sette mesi del loro figlio Thiago. I giudici della Prima sezione penale della Suprema Corte hanno accolto il ricorso della procura generale di Milano, come sollecitato questa mattina in udienza dalla procura generale della Cassazione, sulla premeditazione, aggravante che era stata esclusa lo scorso giugno dai giudici della Corte d'Assise d'Appello. «Quello di Giulia Tramontano fu un agguato, un omicidio premeditato», ha sostenuto sostanzialmente la procura generale della Cassazione nella requisitoria. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Omicidio di Giulia Tramontano, nuovo processo per Impagnatiello. La Cassazione: «Riconoscere la premeditazione»

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Alessandro Impagnatiello arriva in Cassazione. Il caso dell'omicidio di Giulia Tramontano arriva davanti ai giudici supremi e potrebbe chiudersi oggi con un verdetto destinato a segnare definitivamente il percorso giudiziario. - facebook.com facebook