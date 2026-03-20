Omicidio Deidda ergastolo confermato per Igor Sollai | no all’aggravante della crudeltà

Il tribunale ha confermato l’ergastolo per Igor Sollai, condannato per aver ucciso la moglie, Francesca Deidda, e aver nascosto il suo corpo. La decisione riguarda la condanna per omicidio volontario aggravato, mentre l’aggravante della crudeltà è stata esclusa. La sentenza è definitiva e non sono state apportate modifiche rispetto alla pena iniziale.

Ergastolo confermato per Igor Sollai, colpevole dell’uccisione volontaria aggravata e dell’occultamento del corpo della moglie, Francesca Deidda. La corte d’Assise d’appello di Cagliari ha ribadito la sentenza pronunciata nel luglio 2025, riconoscendo il 43enne di San Sperate colpevole dei reati. La donna era scomparsa il 10 maggio 2024 dal suo paese, a circa venti chilometri dal capoluogo sardo; il suo cadavere venne ritrovato solo il 18 luglio, nascosto in un borsone nelle campagne tra Sinnai e San Vito. Sollai, che ha ammesso le proprie responsabilità, non si è visto attribuire l’aggravante della crudeltà. Tuttavia, i giudici hanno escluso qualsiasi forma di indennizzo a suo favore: non potrà quindi vantare diritti sulla casa familiare. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Omicidio Deidda, ergastolo confermato per Igor Sollai: no all’aggravante della crudeltà Articoli correlati Femminicidio Francesca Deidda, confermato l’ergastolo per il marito Igor Sollai: la sentenza a CagliariÈ stata confermata in Appello la condanna all'ergastolo per Igor Sollai, il 43enne accusato di omicidio volontario aggravato e occultamento di... Afragola, omicidio di Martina Carbonaro: la Procura esclude l’aggravante della crudeltàLa Procura di Napoli Nord ha concluso la fase delle indagini sull’uccisione di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni di Afragola assassinata... Aggiornamenti e notizie su Omicidio Deidda Temi più discussi: Omicidio Deidda, al via oggi l’appello: la difesa di Sollai chiede lo sconto di pena; Femminicidio Francesca Deidda, riparte il processo: Dal marito depistaggi chiari, merita l'ergastolo; Delitto di San Sperate: il verdetto d'appello blinda l'ergastolo per Sollai ma riscrive le aggravanti della tragedia. Francesca Deidda uccisa a martellate, confermato l'ergastolo per il marito: esclusa l'aggravante della crudeltàCarcere a vita per Igor Sollai. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Cagliari hanno confermato la condanna all'ergastolo, inflitta ... msn.com Uccise la moglie Francesca Deidda nel Cagliaritano, ergastolo confermato in Appello per Igor SollaiLa Corte d'Assise d'Appello di Cagliari ha confermato la condanna all'ergastolo per Igor Sollai, reo confesso dell'omicidio della moglie Francesca Deidda, avvenuto a San Sperate, nel Cagliaritano, nel ... tag24.it Francesca Deidda: Ergastolo confermato per il marito Igor Sollai, reo confesso. La sentenza della Corte d'Appello di #Cagliari per omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere ha escluso l'aggravante della crudeltà. Il corpo della donna, scompars - facebook.com facebook Omicidio Deidda, via al processo d’appello a Sollai: la difesa punta sullo sconto di pena x.com