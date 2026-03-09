8 Marzo Malika Ayane canta The Morns are Meeker Than They Were poesia Emily Dickinson al Quirinale – Il video

Il 9 marzo 2026 a Roma, Malika Ayane ha interpretato il brano “The Morns are Meeker Than They Were” di Emily Dickinson durante la cerimonia dell’8 marzo al Quirinale. La cantante ha eseguito il pezzo in occasione della commemorazione, portando sul palco la poesia della scrittrice americana. L’evento si è svolto nel palazzo presidenziale, con la partecipazione di diverse personalità e pubblico presente.

(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2026 Malika Ayane brani musicali "The Morns Re Meeker Than They Were" alla cerimonia per l'8 marzo al Quirinale. Il testo è una poesia di Emily Dickinson. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

