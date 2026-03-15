Roma | 6 arresti 78g di droga e 133 persone controllate

A Roma, tra Montesacro e San Basilio, agenti di polizia hanno eseguito un’operazione che ha portato all’arresto di sei persone e alla denuncia di due. Durante le operazioni sono stati sequestrati 78 grammi di droga e sono stati controllate complessivamente 133 persone. L’intervento ha coinvolto diverse unità impegnate nel controllo del quartiere.

Nel cuore pulsante della periferia romana, tra Montesacro e San Basilio, si è scatenata una vasta operazione di sicurezza che ha l’arresto di sei individui e la denuncia di altri due. I Carabinieri hanno operato in modo coordinato nei quartieri di Città Giardino, Talenti, Tufello, Fidene e San Basilio, sequestrando oltre 78 grammi di sostanze stupefacenti e più di mille euro in contanti. Questa azione mirata ha portato all’identificazione di ben 133 persone e al controllo di 52 veicoli, rivelando le dinamiche complesse del tessuto sociale laziale. L’intervento non si è limitato allo spaccio di droghe pesanti come cocaina e crack, ma ha toccato anche il rispetto delle misure cautelari. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma: 6 arresti, 78g di droga e 133 persone controllate Articoli correlati Leggi anche: Spaccio tra Montesacro e San Basilio, quattro arresti. Identificate 133 persone Leggi anche: Servizio straordinario in Bonola, controllate 149 persone: due arresti