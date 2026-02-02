Perché lo stipendio di gennaio potrebbe essere più basso e quanto pesa il conguaglio fiscale

A gennaio, molti lavoratori potrebbero trovare il proprio stipendio più basso del solito. Il motivo? Alcuni bonus ricevuti nel 2024 potrebbero dover essere restituiti con il conguaglio fiscale. Questo cambio potrebbe portare a una riduzione immediata delle entrate in busta paga, creando qualche preoccupazione tra i dipendenti.

Lo stipendio della busta paga di gennaio potrebbe essere più basso: si corre il rischio, infatti, di dover restituire i bonus ricevuti in busta paga nel corso del 2025. Il datore di lavoro potrebbe trattenere tutto o parte dell’importo che è stato erogato. Ad inizio anno scattano le operazioni di conguaglio fiscale, destinate a concludersi il 28 febbraio: stiamo parlando, in altre parole, delle verifiche sul reddito dei lavoratori dipendenti, che determinano il diritto o meno ad accedere alle varie agevolazioni, come il trattamento integrativo (anche conosciuto come ex bonus Renzi ). Stipendio di gennaio, le verifiche sui bonus ricevuti nel 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A gennaio 2026, molti lavoratori dipendenti potrebbero notare una riduzione dello stipendio a causa di una doppia trattenuta inattesa.

Per i docenti e il personale ATA con contratti fino al 31 agosto o 30 giugno 2026, lo stipendio di febbraio 2026 includerà il conguaglio fiscale.

Perché lo stipendio di gennaio potrebbe essere più basso e quanto pesa il conguaglio fiscaleIl conguaglio fiscale di inizio anno potrebbe ridurre lo stipendio di gennaio per chi ha superato le soglie di reddito nel 2025 ... ilfattoquotidiano.it

Aumenti di stipendio, perché chi prende meno paga più tasse?Ecco i conti che spiegano di quanto un aumento di stipendio del 5% fa crescere la tassazione per le differenti fasce di reddito ... corriere.it

Dal 1° gennaio può scattare la sospensione dello stipendio per i dipendenti della pubblica amministrazione che hanno debiti con il Fisco per oltre 5.000 euro. La novità non si applica a tutti: ci sono precisi limiti da considerare e determinate soglie di riferi - facebook.com facebook

