Olio d’oliva italiano | importazioni record dal Nord Africa minacciano produttori e alimentano truffe sui prezzi

L’Italia importa più olio dal Nord Africa che mai. Nel 2025, le importazioni hanno superato i 500 milioni di chili, mettendo in difficoltà i produttori italiani. La concorrenza sleale e il calo dei prezzi spingono molti agricoltori a fare i conti con una crisi sempre più grave, mentre aumentano anche le truffe legate alle qualità e ai prezzi dell’olio.

L’Olio d’Oliva Italiano Sotto Assedio: Una Crisi tra Dumping e Truffe. L’olivicoltura italiana è in profonda crisi a causa dell’aumento esponenziale delle importazioni di olio d’oliva, soprattutto dal Nord Africa, che nel 2025 hanno superato i 500 milioni di chili. La situazione, denunciata da Coldiretti e riportata dal *Financial Times*, sta portando al dumping dei prezzi, mettendo a rischio i produttori italiani e alimentando un mercato opaco con rischi di truffe e sofisticazioni. Un’ondata di olio straniero, in particolare tunisino, sta travolgendo il mercato italiano. Nei primi dieci mesi del 2025, le importazioni di olio tunisino sono aumentate del 40%, con un prezzo medio di circa 3,5 euro al chilo.🔗 Leggi su Ameve.eu

L’allarme dei produttori di olio di oliva italiani arriva sulle pagine del Financial Times.

A novembre, l’inflazione a Perugia rallenta leggermente, con un calo dello 0,1% rispetto al mese precedente.

