Oggi si svolge il gigante parallelo a Livigno, uno degli eventi principali dello snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Roland Fischnaller guida la squadra italiana in questa gara, che rappresenta un momento importante per gli azzurri. Tutti gli atleti sono già sulle piste, pronti a scendere in campo per conquistare una medaglia.

Il gigante parallelo sarà uno degli appuntamenti clou in casa Italia per lo snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, nonché l’unica prova “alpina” del programma a Cinque Cerchi, tutti pronti oggi sulle piste del Livigno Snow Park. Come detto, il Bel Paese aspetta da tempo questa giornata. Soprattutto al maschile lo squadrone azzurro ha monopolizzato negli ultimi anni la Coppa del Mondo e c’è bisogno di sfatare un tabù, cioè quello del podio in questa disciplina che ancora manca. L’obiettivo è posto ancora più in alto: viste le aspettative ci si aspetta la medaglia dal colore più pregiato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Snowboard: è il giorno del PGS, la gara delle Olimpiadi per l’Italia. Roland Fischnaller guida gli azzurri

Questa mattina inizia il gigante parallelo di snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La gara di snowboard parallelo ai Giochi di Milano-Cortina 2026 entra nel vivo con Roland Fischnaller che guida l’Italia.

Dalla sedicenne Giada D'Antonio ai veterani Roland Fischnaller e Arianna Fontana, passando per Marco Odermatt, Giovanni Franzoni e Sofia Goggia: quando il talento scende in pista facebook

A #MilanoCortina2026 partecipano 195 azzurri: è la delegazione italiana più numerosa di sempre. In quattro furono già presenti a Torino 2006: Alessandro Pittin, Joel Retornaz, Arianna Fontana e Roland Fischnaller. Quest’ultimo è alla sua settima olimpiade x.com