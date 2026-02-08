Snowboard | è il giorno del PGS la gara delle Olimpiadi per l’Italia Roland Fischnaller guida gli azzurri

Da oasport.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge il gigante parallelo a Livigno, uno degli eventi principali dello snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Roland Fischnaller guida la squadra italiana in questa gara, che rappresenta un momento importante per gli azzurri. Tutti gli atleti sono già sulle piste, pronti a scendere in campo per conquistare una medaglia.

Il gigante parallelo sarà uno degli appuntamenti clou in casa Italia per lo snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, nonché l’unica prova “alpina” del programma a Cinque Cerchi, tutti pronti oggi sulle piste del Livigno Snow Park. Come detto, il Bel Paese aspetta da tempo questa giornata. Soprattutto al maschile lo squadrone azzurro ha monopolizzato negli ultimi anni la Coppa del Mondo e c’è bisogno di sfatare un tabù, cioè quello del podio in questa disciplina che ancora manca. L’obiettivo è posto ancora più in alto: viste le aspettative ci si aspetta la medaglia dal colore più pregiato. 🔗 Leggi su Oasport.it

snowboard 232 il giorno del pgs la gara delle olimpiadi per l8217italia roland fischnaller guida gli azzurri

© Oasport.it - Snowboard: è il giorno del PGS, la gara delle Olimpiadi per l’Italia. Roland Fischnaller guida gli azzurri

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

LIVE Snowboard, PGS Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Roland Fischnaller guida gli azzurri, Caffont e Dalmasso outsider

Questa mattina inizia il gigante parallelo di snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Diretta Snowboard PGS Olimpiadi 2026: Roland Fischnaller guida l'Italia, Caffont e sorprese

La gara di snowboard parallelo ai Giochi di Milano-Cortina 2026 entra nel vivo con Roland Fischnaller che guida l’Italia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Il pomodoro volante, l’halfpipe e il parallelo a rischio: dentro lo snowboard, lo sport…; Snowboard, Matteoli delude dopo la grande illusione: è solo quinto; Snowboard: è il giorno del PGS, la gara delle Olimpiadi per l’Italia. Roland Fischnaller guida gli azzurri; Dopo la discesa uomini, snowboard e pattinaggio: primo giorno di medaglie. Il programma di oggi.

snowboard è il giornoSnowboard: è il giorno del PGS, la gara delle Olimpiadi per l’Italia. Roland Fischnaller guida gli azzurriIl gigante parallelo sarà uno degli appuntamenti clou in casa Italia per lo snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, nonché l’unica prova alpina ... oasport.it

snowboard è il giornoSnowboard oggi, Olimpiadi 2026: orari 8 febbraio, tv, streaming, italiani in garaÈ il grande giorno. Una delle gare più attese di tutti i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 per l'Italia. Lo snowboard assegna il suo ... oasport.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.