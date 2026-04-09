Olimpiadi di informatica | i magnifici quattro del liceo scientifico tra i migliori sette d' Italia

Da forlitoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pochi giorni prima della Pasqua si sono concluse presso il liceo Aldini Valeriani di Bologna le Olimpiadi di informatica a squadre. La finale nazionale ha visto quattro studenti del liceo scientifico tra i migliori sette a livello italiano. La competizione si è svolta con la partecipazione di più scuole provenienti da diverse regioni del paese. La manifestazione ha coinvolto studenti in prove di programmazione e risoluzione di problemi informatici.

Pochi giorni prima della Pasqua, con la disputa della finalissima nazionale, si sono concluse presso il liceo Aldini Valeriani di Bologna le Olimpiadi di informatica a squadre. Per le scuole forlivesi non è giunta una medaglia (come quelle d’oro e di bronzo vinte nel 2025 da due studenti del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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