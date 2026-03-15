Milly Carlucci sorprende Francesca Fialdini in diretta | Ti voglio tra i magnifici sette di Canzonissima

Durante l’ultima puntata di Da noi… a ruota libera, Milly Carlucci ha sorpreso in diretta Francesca Fialdini dicendole che vorrebbe vederla tra i sette di Canzonissima. La conduttrice televisiva ha espresso il suo desiderio di coinvolgere Fialdini nel celebre programma musicale, lasciando tutti senza parole. La scena si è svolta davanti ai telespettatori, creando un momento inaspettato e spontaneo.

Sorpresa in diretta per Francesca Fialdini durante l’ultima puntata di Da noi. a ruota libera. Nel corso della trasmissione, la conduttrice è stata raggiunta da un videomessaggio di Milly Carlucci che ha colto tutti di sorpresa annunciando una novità importante legata al nuovo show del sabato sera di Rai1. Dopo Ballando con le stelle, per Francesca Fialdini arriva Canzonissima. La Carlucci ha infatti rivelato l’imminente debutto di Canzonissima, il nuovo appuntamento del sabato sera che prenderà il via su Rai1 già dal prossimo weekend. Nel messaggio, la conduttrice ha anticipato alcuni dettagli sul programma e sul cast che accompagnerà lo show: “Ci sarà un cast fantastico di interpreti e tra di loro sceglieremo insieme la Canzonissima di puntata. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Milly Carlucci sorprende Francesca Fialdini in diretta: “Ti voglio tra i magnifici sette di Canzonissima” Articoli correlati Leggi anche: Francesca Fialdini a Canzonissima, la proposta di Milly Carlucci in diretta tv CANZONISSIMA: MILLY CARLUCCI SI INVENTA 6 SUPER SFIDE TRA I BIG DI SANREMOMilly Carlucci riscrive Canzonissima, uno dei titoli sacri dell’intrattenimento della tv italiana, per una delle sfide professionali più ardue della...