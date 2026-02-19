MasterChef Italia verso la finale | sei concorrenti in sfida per un posto tra i magnifici quattro
MasterChef Italia si avvicina alla finale, e questa sera sei concorrenti si sfidano per conquistare un posto tra i quattro migliori. Alessandro, Carlotta, Dounia e Matteo R. sono tra i protagonisti della puntata, pronti a mostrare le loro abilità in cucina. La tensione cresce mentre i giudici osservano attentamente ogni piatto. I partecipanti si impegnano a superare le prove più difficili, sperando di ottenere il via libera per continuare la corsa verso il titolo. La sfida si fa sempre più intensa e imprevedibile.
In onda questa sera. MasterChef Italia entra nel vivo del rush finale. In Masterclass sono rimasti in sei: Alessandro, Carlotta, Dounia, Matteo R., Niccolò e Teo. Il traguardo è vicino, ma nulla è ancora deciso. Le prove ideate dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli – negli episodi in onda questa sera, 19 febbraio,su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand – si preannunciano tra le più attese e impegnative dell’intera stagione. Al termine della serata, dopo un percorso ricco di ostacoli, verranno decretati i quattro finalisti dello Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. 🔗 Leggi su 361magazine.com
