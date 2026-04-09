Il Presidente della Regione Lombardia, accompagnato da alcuni assessori e rappresentanti locali, ha incontrato il Papa in Vaticano durante un’udienza riservata agli atleti delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. L’incontro si è svolto alla presenza di una delegazione composta anche da sindaci. La visita si è concentrata sulla partecipazione degli atleti italiani alle recenti Olimpiadi e sui messaggi inviati dal Pontefice.

Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, insieme all’assessore Massimo Sertori e a una delegazione di sindaci e rappresentanti locali, ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano per un’udienza dedicata agli atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. L’incontro ha la presenza di figure chiave del territorio, tra cui i sindaci Remo Galli, Silvia Cavazzi e Alessandro Pedrini, oltre al cittadino di Sondrio Sergio Schena e alla campionessa valtellinese Arianna Fontana, accompagnata dai propri genitori. L’eredità sociale dei Giochi tra impegno istituzionale e valori universali. Il momento dell’incontro in Vaticano non ha rappresentato solo un saluto formale, ma ha segnato il tentativo di dare una direzione etica al bilancio delle recenti competizioni olimpiche e paralimpiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olimpiadi 2026: il messaggio del Papa e la sfida di Fontana in Vaticano

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Tgr Rai Lombardia. . Olimpiadi Milano-Cortina 2026, atleti in udienza da Papa Leone. Servizio di Francesco Perugini https://www.rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2026/04/gli-atleti-di-milano-cortina-da-papa-leone-lo-sport-rende-possibile-la-pace-fc9b0cd9-9ab - facebook.com facebook