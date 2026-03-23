L’Olimpia Milano onora al meglio la sua storia vincendo contro Sassari 99-87. Lo fa nel giorno della celebrazione dei 90 anni dalla sua fondazione, avvenuta nel 1936, riempiendo di nuovo il Forum con circa 11.000 spettatori e tante delle “leggende“ richiamate in occasione della partita, per un lungo racconto durato oltre due ore dove la gara, a dir la verità, per una volta, ha fatto da contorno. Milano (da ieri aritmeticamente ai playoff) ha indossato delle divise vintage speciali, senza i cognomi dei giocatori, a simboleggiare ancora di più il valore della società, perché il nome davanti vale molto di più di quello dietro. È lo spirito che... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Olimpia onora la storia. Festa e trionfo al Forum

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