Il New’s Year Forum si è appena concluso, con due giorni di discussioni intense sulle sfide e le opportunità che ci aspettano nel 2026. Esperti, politici e imprenditori si sono incontrati per analizzare i cambiamenti globali e cercare di capire come il nostro Paese e l’Unione Europea possano affrontare le prossime trasformazioni. Le parole d’ordine sono fragilità, ma anche grandi possibilità da cogliere.

Due giorni di dibattito per provare ad analizzare le grandi trasformazioni globali e definire le priorità strategiche per il Paese e per l’ Unione Europea. Si è chiuso ieri il New Year’s Forum, una rete stabile e aperta di professionisti, trasversali per competenze e appartenenze, supportati da strumenti scientifici e analitici. Una due giorni innovativa per approccio e contenuti: il primo è caratterizzato dalla chiarezza sulle posizioni in campo e dalla volontà di costruire convergenze sull’agenda del bene comune, mentre i secondi mettono al centro due elementi fondamentali: dati e fact checking. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - New’s Year Forum: come sarà il 2026 diviso tra fragilità e grandi opportunità

New Year's Forum 2026, le grandi trasformazioni globali; New's Year Forum: come sarà il 2026 diviso tra fragilità e grandi opportunità

New Year’s Forum 2026, le grandi trasformazioni globaliMercoledì 28 e giovedì 29 gennaio Roma ospita la seconda edizione New Year’s Forum 2026, un appuntamento che si propone di analizzare le grandi trasformazioni globali e definire le priorità ... ansa.it

Al via la seconda edizione del New Year's Forum 2026Roma, 28 gen. (askanews) - Seconda edizione del New Year's Forum, una rete aperta di professionisti che si dà appuntamento all'inizio dell'anno per analizzare le trasformazioni globali e le priorità ... quotidiano.net

Bruno Siciliano al New Year's Forum 2026 con uno speech di apertura della sessione “Competenze, Ricerca e Competitività”, nel quadro di un appuntamento dedicato all’analisi delle grandi trasformazioni globali e alla definizione delle priorità strategiche p - facebook.com facebook

L’acqua al centro dell’agenda globale. Siamo a Davos per il terzo anno consecutivo al World Economic Forum 2026, contribuendo al dibattito internazionale su una delle sfide più strategiche del nostro tempo: la tutela e la valorizzazione dell’acqua, risorsa es x.com