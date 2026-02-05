Enrica Bonaccorti si apre con dolore sulla paura di perdere anche sua figlia Verdiana. La conduttrice, che sta affrontando una battaglia contro un tumore al pancreas diagnosticato quest’estate, rivela di temere di rivivere il dolore della perdita di sua madre, avvenuta 20 anni fa. La sua voce tradisce l’angoscia di chi combatte non solo contro la malattia, ma anche contro il timore di perdere le persone care.

Enrica Bonaccorti continua le sue terapie per la cura per un tumore al pancreas, diagnosticato nell’estate del 2025. Come ha dichiarato l’autrice e conduttrice a “Verissimo”: “Speravo di stare meglio. Ho ripreso la chemioterapia perché non era cambiato molto. Un giorno stai benissimo e poi due giorni non stai bene”. “Non penso al futuro e, come ho scritto anche in una poesia, non credo alla morte, tantomeno alla mia. – ha detto Bonaccorti al settimanale Oggi – Piuttosto, coltivo sogni. Uno in particolare: scrivere una nuova canzone e vincere a Sanremo, magari già l’anno prossimo”. E ancora: “Questo periodo lo voglio vivere bene, tra meno di tre mesi rifarò i controlli e chissà, magari potrò operarmi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho paura per mia figlia Verdiana perché mi ricordo quando, 20 anni fa, persi mia madre: un dolore terribile, non voglio che lo provi”: così Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti ha condiviso il suo percorso di lotta contro il tumore al pancreas, affrontando con coraggio le sfide della malattia.

Enrica Bonaccorti ha parlato per la prima volta dopo aver iniziato la chemio.

Enrica Bonaccorti: La chemio mi ha buttata giù, ho paura per mia figliaEnrica Bonaccorti parla della chemio, degli ultimi mesi e della vicinanza con la figlia Verdiana: Mi ricordo quando, 20 anni fa, persi mia madre ... dilei.it

"Autoritratto", la poesia con cui Enrica Bonaccorti traccia le linee della sua affascinante personalità. Nel creativo gioco di ossimori, ritroviamo anche tanta autoironia e profondità sottese in ogni riga delineata. Fotogramma estrapolato dalla partecipazione rece facebook

Enrica Bonaccorti: «Non penso al futuro e coltivo sogni, come scrivere una canzone e vincere Sanremo» x.com