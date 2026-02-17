Trento stazione nel degrado | insicurezza e disagi all’ombra delle Olimpiadi Uiltrasporti chiede interventi urgenti

La stazione di Trento ha registrato un aumento di crimini e disagi a causa del suo stato di abbandono. La mancanza di manutenzione ha portato a pensiline danneggiate e illuminazione insufficiente, creando un ambiente pericoloso per i pendolari. La situazione si aggrava proprio mentre si avvicinano le Olimpiadi, con molte persone che temono di usare il servizio ferroviario in condizioni precarie. Uiltrasporti chiede interventi immediati per migliorare la sicurezza e la qualità delle strutture.

Stazione di Trento sotto accusa: degrado e disagi alle porte delle Olimpiadi. La stazione ferroviaria di Trento, snodo cruciale per la Val di Sole, è al centro di una denuncia del sindacato Uiltrasporti per una situazione di degrado inaccettabile. Senzatetto trovano rifugio tra le sue mura, trasformando lo scalo in un luogo di disagio e insicurezza, con ripercussioni sull'immagine della città in un momento di grande visibilità internazionale, con le Olimpiadi in corso. Un quadro preoccupante: bivacchi, sporcizia e insicurezza. La denuncia, lanciata il 17 febbraio 2026, mette in luce un problema che, secondo il sindacato, si è acuito nel tempo.