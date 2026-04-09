Lyca Mobile propone offerte per il mese di aprile 2026, rivolte principalmente a chi desidera chiamare all’estero. La sua missione non è quella di competere sui prezzi o sui giga con altri operatori, ma di servire principalmente chi ha legami con paesi esteri, mantenendo così un collegamento diretto con le proprie origini. Le tariffe e le promozioni sono pensate per chi ha questa esigenza specifica, senza puntare a offerte generiche per tutti.

Lyca Mobile non è un operatore come gli altri. Non nasce per competere su giga e prezzo con iliad o Very Mobile — nasce per connettere le persone che vivono in un Paese ma hanno ancora radici, famiglia o lavoro in un altro. È questa la differenza che conta davvero: mentre tutti gli altri operatori ti offrono minuti illimitati verso l’Italia, Lyca è spesso l’unico che ti fa chiamare Romania, Bangladesh, India, Pakistan o Filippine senza svenarti o attivare pacchetti aggiuntivi. In questa guida trovi il confronto aggiornato ad aprile 2026 di tutte le offerte attive, una valutazione onesta di quando Lyca conviene davvero e quando invece è meglio guardare altrove, e la risposta alle domande che gli utenti fanno di più prima di attivare la SIM. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Offerte Lyca Mobile aprile 2026: conviene davvero per chiamare all’estero?

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