Scopri l'offerta di Lyca Mobile 5G, con 2 mesi gratuiti e 150 GB di traffico a soli 5,99€. Un'opportunità conveniente per chi cerca un piano affidabile e senza sorprese. Questa promozione rappresenta una soluzione semplice e trasparente per restare connessi senza spendere troppo, nel rispetto delle esigenze di ogni utente.

Se il 2026 è iniziato con la ricerca del massimo risparmio telefonico, Lyca Mobile ha appena calato l'asso pigliatutto. In un mercato dove solitamente si combatte a colpi di Giga, l'operatore virtuale globale ha deciso di puntare tutto sul portafoglio, lanciando una promozione che ha dell'incredibile: 2 mesi di rinnovo completamente gratuiti. La nuova offerta "5G Portin 599" non è solo economica, è un concentrato di tecnologia e vantaggi internazionali. Sfruttando la potenza della rete Vodafone e la flessibilità del 5G, Lyca Mobile si propone come la scelta "Best Buy" di gennaio per chiunque voglia cambiare operatore mantenendo il proprio numero.

© Pantareinews.com - Lyca Mobile 5G: 2 mesi gratis e 150 GB a 5,99€. L’offerta shock del 2026

