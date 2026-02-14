Lyca Mobile San Valentino 2026 | 450 GB in 5G e tutto senza limiti a 7,49€

Lyca Mobile ha annunciato l’offerta San Valentino 2026, perché vuole attirare chi desidera un piano mobile senza limiti, offrendo 450 GB di dati in 5G a soli 7,49 euro. La promozione, chiamata Italy Red Valentine, riduce del 50% il costo del primo mese e include traffico dati illimitato, perfetto per chi vuole condividere momenti speciali con amici e partner. La proposta si rivolge a chi cerca un’opzione conveniente e ricca di contenuti digitali, anche durante i festeggiamenti di febbraio.

San Valentino si avvicina e mentre tu pensi a cioccolatini e cene romantiche, Lyca Mobile ha deciso di fare un regalo a chi cerca un'offerta mobile generosa: Italy Red Valentine, la tariffa promozionale che dimezza il prezzo del primo mese e regala 450 GB di traffico dati. Lanciata il 13 febbraio 2026, questa offerta gioca sulla frase "a San Valentino la passione raddoppia, il prezzo si dimezza". Marketing? Certamente. Ma i numeri sono interessanti: 7,49€ invece di 14,90€ per il primo mese, con minuti illimitati, SMS illimitati e un pacchetto dati da 450 GB che pochi operatori virtuali possono offrire a questo prezzo.