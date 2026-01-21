Nuovi primari pronto soccorso all' avanguardia e nuove strutture | come cambierà volto l' ospedale di Rimini

L’ospedale di Rimini si prepara a un rinnovamento importante, con nuovi primari, un pronto soccorso all’avanguardia e strutture moderne. Il progetto in corso mira a migliorare i servizi e le capacità di risposta, grazie a investimenti nelle strutture e alla riorganizzazione della gestione sanitaria. Questi interventi rappresentano un passo avanti per offrire cure più efficaci e innovative alla comunità locale.

Un ospedale "work in progress" che guarda al futuro. Tra avvicendamenti significativi nella classe dirigente sanitaria, il progetto che cambierà profondamente il volto del pronto soccorso e i cantieri in corso per la realizzazione del nuovo padiglione - nel quale verranno trasferiti i reparti di.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Nuovi primari, nuove strutture e alta tecnologia: come cambierà volto l'ospedale di ForlìL’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì si appresta a una fase di rinnovamento, con l’insediamento di nuovi primari e l’introduzione di tecnologie avanzate.

Ospedale di Perugia: più macchinari, nuovo Pronto Soccorso e nuove terapie intensiveL’Ospedale di Perugia, Santa Maria della Misericordia, ha avviato importanti interventi di ammodernamento grazie ai finanziamenti del PNRR.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Il futuro della sanità . Pediatria e Dipendenze, nuovi primari in arrivo . L’Ausl apre due bandi; Asl 5, i nuovi primari di Neurologia e Ortopedia; Terni. Nomine, Neuroradiologia e Interventistica: Principi e Allegritti sono i nuovi primari; San Pio, l’annuncio dei primari: A maggio il nuovo pronto soccorso.

Pronto Soccorso, Errico interroga Fico: la graduatoria dei primari è valida, Morgante la ignoraPronto soccorso del Rummo ancora al centro del dibattito. Stavolta, non per il consueto affollamento record, bensì per chi deve coordinarne l’attività. Con deliberazione del Direttore Generale Maria M ... ilsannioquotidiano.it

Asp Ragusa. Ecco i nuovi primari dei Pronto Soccorso del Civile e del Guzzardi di VittoriaSi tratta, rispettivamente, di Giovanni Noto e Carmelo Scarso. Il Dg Aricò: Sono il risultato di una procedura concorsuale lunga e complessa. Ho scelto i migliori per via della loro esperienza, dei ... quotidianosanita.it

IL FUTURO DELL'OSPEDALE - Non solo nuovi direttori, ma una revisione complessiva dell’organizzazione ospedaliera. Governance, percorsi di cura e tecnologia ridisegnano l’identità del presidio forlivese - facebook.com facebook