Acconciature disciplinate e accessori minimal chic | c' è un’estetica del rispetto che vuole capelli all' altezza di incontri formali compreso il funerale

Al funerale di Valentino Garavani, la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma si è riempita di donne con acconciature semplici e accessori sobri. Le ospiti hanno scelto uno stile curato, senza trucco appariscente, per rispettare l’occasione. I capelli sono stati raccolti in modo ordinato, con un’attenzione ai dettagli, dimostrando che anche in momenti di lutto si può essere eleganti senza esagerare.

Al funerale di Valentino Garavani, celebrati presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, le ospiti hanno dato lezioni beauty di bon ton capelli. In un'occasione così formale e delicata, niente eccessi, niente hair statement urlati: i capelli delle celebrity presenti hanno seguito un codice silenzioso ma chiarissimo, quello dei " formal hair". Un'estetica che non nasce per stupire, ma per comunicare rispetto, misura e presenza. L'ultimo bacio di Anne Hathaway a Valentino: il saluto ai funerali X Acconciature capelli per occasioni formali. Come il funerale. Nel lessico beauty contemporaneo, i formal hair sono un linguaggio visivo che racconta un'idea precisa: esserci, con rispetto, senza occupare spazio.

