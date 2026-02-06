La moda di questa stagione punta tutto sulla leggerezza. Le nuove collezioni sono fatte di tessuti sottili, linee fluide e colori delicati. Si vuole creare un senso di libertà e movimento, come se si indossasse l’aria stessa. Le forme sono eleganti ma semplici, con un tocco quasi cinematografico che richiama atmosfere eteree e raffinate. È un modo per vestire non solo il corpo, ma anche lo spirito, lasciando alle spalle pesantezze e sovrastrutture.

La leggerezza come atto consapevole e potente. Luminosa, elegante, sofisticata, con un tocco quasi cinematografico. Nella collezione donna PE26 di L.B.M 1911, la leggerezza trascende l’estetica per diventare un’attitudine gentile, che si esprime attraverso volumi ariosi, tessuti eterei e una palette deliziosamente raffinata. È la risposta femminile e complementare al dinamismo urbano della collezione uomo; qui la “lightness” abbraccia la freschezza, la sensualità sussurrata, la bellezza che lascia una traccia indelebile senza mai imporre il proprio tono. La tavolozza dei colori è strutturata come un crescendo armonico: dai toni naturali del beige sabbia e dell’avorio caldo, si passa a tocchi vividi ed energici come il blu denim e il cherry red. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Se la leggerezza trascende l’estetica. Una collezione eterea e raffinata

