Occhio alla truffa che viaggia su messaggio | La tua posizione Tari non è corretta | chiama subito

Negli ultimi giorni, alcuni cittadini delle Marche hanno ricevuto messaggi SMS e notifiche tramite servizi di messaggistica con il testo:

Negli ultimi giorni sono circolati in alcuni comuni delle Marche numerosi messaggi ingannevoli, inviati ai cittadini via sms e tramite servizi di messaggistica, contattando un numero telefonico le cui prime tre cifre sono 893, allo scopo di sottrarre dati personali e bancari ai contribuenti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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