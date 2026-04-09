Una nuova truffa sta facendo aumentare l'allerta tra i contribuenti. I malintenzionati si spacciano per ufficiali incaricati di verificare il mancato pagamento della tassa sui rifiuti e, con questa scusa, cercano di ingannare le persone per sottrarre denaro. La truffa si diffonde attraverso telefonate o messaggi, che richiedono pagamenti immediati o dati sensibili. Le autorità hanno segnalato il fenomeno, invitando i cittadini a prestare attenzione.

Di recente sta circolando una nuova truffa che colpisce i contribuenti. Stavolta i criminali hanno deciso di servirsi della Tari, la tassa sui rifiuti, per raggirare le vittime e sottrarre loro denaro. La maggior parte delle segnalazioni sta arrivando dalla Toscana, ma la preoccupazione è che presto questo "metodo" possa estendersi. In sostanza, molti cittadini stanno ricevendo degli SMS sul cellulare in cui li si informa del mancato pagamento della Tari. Il messaggio poi prosegue sollecitando il contribuente a contattare un determinato numero di telefono per chiarire la situazione. Si tratta però di una trappola, dato che il numero è a pagamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Occhio alla nuova truffa sulla Tari, con la scusa del mancato pagamento portano via denaro

Leggi anche: Truffa Tari, SMS sul mancato pagamento della tassa: come riconoscere il messaggio

Tari Napoli, attenzione all’sms che indica un mancato pagamento: è una truffaUn sms invita a chiamare un numero per regolarizzare la propria posizione TARI, ma il Comune di Napoli mette in guardia: "Non rispondete, probabile...

Temi più discussi: Falso assegno di Amazon Prime’, attenzione alla nuova truffa: come riconoscerla e come difendersi; Frodi alle aziende, allarme Man in the middle: come funziona la truffa dell'Iban modificato; La vostra password è scaduta: non è vero; Ora c’è la truffa sulla Tari. Attenzione ai falsi sms.

Occhio alla nuova truffa sulla Tari, con la scusa del mancato pagamento portano via denaroL'allarme di Alia: ecco che cosa fanno i truffatori per spaventare le vittime e indurle a chiamare numeri a pagamento ... ilgiornale.it

Raffica di telefonate mute: occhio alla nuova truffa hi-techla svolta pericolosa è nel data mining: rispondendo, confermi che il tuo numero è vivo, attivo in quella fascia oraria. Diventi un bersaglio reattivo per i database dei truffatori ... ilmetropolitano.it

RUBA UNA BICI SOTTO L’OCCHIO DELLA TELECAMERA: DENUNCIATO 27ENNE DAI CARABINIERI A CATANIA Ancora un episodio di furto nel capoluogo etneo. I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno denunciato un 27enne di origi - facebook.com facebook

Ferrari, sarà un aprile ricco di aggiornamenti. E da Miami occhio all'Aduo... #SkyMotori #F1 #Formula1 x.com