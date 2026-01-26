La chiamano “linea gialla”. Avrebbe dovuto essere una convenzione tecnica ma alla fine è la sindone della ferocia israeliana. È diventata un confine mobile che avanza. Le immagini satellitari raccontano blocchi di cemento piazzati decine e poi centinaia di metri dentro Gaza City, nuove fortificazioni che riscrivono la mappa senza dichiararlo. La linea resta “gialla” solo nel linguaggio; nella pratica sposta accessi, quartieri, vite. Mentre le IDF parlano di operazioni “oltre la linea concordata”, la linea stessa cambia posizione. È urbanistica militare: si costruisce mentre si annuncia una pausa.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Occhi su Gaza, diario di bordo #133 #lasveglia

Argomenti discussi: Gaza è una terra devastata. Il diario di uno psicologo clinico che è entrato nella Striscia; 'Safaa e la tenda', arriva in libreria il diario di una fumettista da Gaza.

