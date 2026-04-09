Il film porta lo spettatore in un viaggio visivo attraverso immagini che richiamano una foresta in fiamme, tra bruma e cenere. La narrazione si concentra su un attacco visivo intenso, con sovrapposizioni di immagini che creano un senso di sospensione temporale. La scena descritta presenta un magma verde di alberi che si mescola con il fumo, evocando una rappresentazione potente della natura e della sua distruzione.

Al cinema Nelle sale il lavoro di Oliver Laxe precedente a «Sirât». Ambientato in Galizia dove Amador, piromane, torna a casa dalla madre Al cinema Nelle sale il lavoro di Oliver Laxe precedente a «Sirât». Ambientato in Galizia dove Amador, piromane, torna a casa dalla madre Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «O que arde», nel fuoco la potenza della vita

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