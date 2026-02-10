L’Italia ha portato a casa una medaglia di bronzo nel curling doppio misto alle Olimpiadi di Milano Cortina. Constantini e Mosaner hanno combattuto sul ghiaccio delle Dolomiti e hanno battuto la Gran Bretagna 5-3 nella finale per il terzo posto. È un risultato che riaccende l’entusiasmo nel movimento olimpico italiano.

L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sconfiggendo la Gran Bretagna con il punteggio di 5-3 nella finale per il terzo posto andata in scena sul ghiaccio della Perla delle Dolomiti. Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno trionfato di fronte al proprio pubblico, confermandosi così sul podio a cinque cerchi dopo essersi imposti quattro anni fa ai Giochi di Pechino 2022. I Campioni del Mondo in carica hanno prontamente reagito alla battuta d’arresto rimediata ieri sera di misura nella semifinale contro gli USA e hanno disputato un incontro di altissimo spessore tecnico, meritandosi il terzo alloro di fila nei grandi eventi internazionali a cui hanno preso parte (la coppia tricolore si era momentaneamente sciolta nel 2023 e nel 2024, ritrovandosi poi lungo il cammino verso la manifestazione casalinga). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Constantini e Mosaner, il fuoco olimpico arde nei cuori: bronzo nel curling, conferma sul podio

Approfondimenti su Milano Cortina2026

L’Italia conquista il bronzo nel curling doppio misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

L’Italia conquista il bronzo nel curling ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Cortina2026

Argomenti discussi: Stefania Constantini e Amos Mosaner, il grande giorno è alle porte: Vogliamo i playoff per giocarci un'altra medaglia; Stefania Constantini e Amos Mosaner: chi sono i protagonisti del curling italiano alle Olimpiadi; Curling, nel doppio misto l'Italia di Constantini e Mosaner batte la Svizzera e l'Estonia; Constantini-Mosaner tra sport e vita privata: chi sono i due azzurri del curling.

Milano Cortina, la diretta: Constantini-Mosaner vincono il bronzo nel curling. Undicesima medaglia azzurraArchiviato il lunedì, primo giorno olimpico senza alcuna medaglia azzurra, il programma di Milano Cortina offre nuove possibilità di podi per gli atleti italiani qualificati. ilmattino.it

Constantini-Mosaner magnifici: l'Italia conquista il bronzo nel curling, Gran Bretagna battuta 5-3!La coppia azzurra ha superato nella finale per il terzo posto il team britannico: è l'undicesima medaglia nei Giochi ... tuttosport.com

Stefania Constantini: “Sconfitta dolorosa a casa mia. In futuro ancora con Mosaner Non lo so” x.com

Sarà finale per il bronzo! Stefania Constantini e Amos Mosaner cedono agli Stati Uniti nel doppio misto di curling e domani pomeriggio si giocheranno il terzo posto olimpico con la Gran Bretagna! FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio MilanoCortin - facebook.com facebook