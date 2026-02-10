Constantini Mosaner il fuoco olimpico arde nei cuori | bronzo nel curling conferma sul podio

L’Italia conquista il bronzo nel curling doppio misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La squadra azzurra ha battuto la Gran Bretagna 5-3 nella finale per il terzo posto, portando a casa una medaglia che dà soddisfazione e riaccende la passione per gli sport invernali. La gara si è disputata sul ghiaccio di Cortina, con i giocatori italiani che hanno dato tutto fino all’ultimo tiro.

L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sconfiggendo la Gran Bretagna con il punteggio di 5-3 nella finale per il terzo posto andata in scena sul ghiaccio della Perla delle Dolomiti. Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno trionfato di fronte al proprio pubblico, confermandosi così sul podio a cinque cerchi dopo essersi imposti quattro anni fa ai Giochi di Pechino 2022. I Campioni del Mondo in carica hanno prontamente reagito alla battuta d’arresto rimediata ieri sera di misura nella semifinale contro gli USA e hanno disputato un incontro di altissimo spessore tecnico, meritandosi il terzo alloro di fila nei grandi eventi internazionali a cui hanno preso parte (la coppia tricolore si era momentaneamente sciolta nel 2023 e nel 2024, ritrovandosi poi lungo il cammino verso la manifestazione casalinga). 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Italia conquista il bronzo nel curling ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

