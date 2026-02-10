Novara concerto di San Valentino con la Limited Edition Live Band
Sabato 14 febbraio, all’auditorium del centro culturale Viaoxiliaquattro, si tiene il concerto di San Valentino con la Limited Edition Live Band. L’evento è aperto a tutti e promette di portare musica e atmosfera romantica per la festa degli innamorati.
Sabato 14 febbraio all'auditorium del centro culturale Viaoxiliaquattro arriva il concerto di San Valentino.L'appuntamento è alle 21: sul palco dello spazio di via Nino Oxilia 4 si esibirà la Limited Edition Live Band, per una serata dedicata alla musica live disco, funcky e rock.L'ingresso alla.🔗 Leggi su Novaratoday.it
