Mozione di solidarietà a Ranucci? No grazie! E l’opposizione abbandona il consiglio comunale di Pisa contro il rifiuto della maggioranza di centrodestra

Durante il consiglio comunale di Pisa, l’opposizione ha deciso di abbandonare l’aula dopo che la maggioranza di centrodestra ha rifiutato di approvare una mozione di solidarietà a Sigfrido Ranucci, colpito da un attentato. La proposta mirava a sostenere il giornalista di Report, ma è stata respinta senza motivo apparente. L’episodio ha suscitato reazioni tra i consiglieri di minoranza, che hanno preferito lasciare l’aula in segno di protesta. La vicenda evidenzia le tensioni tra le parti in consiglio comunale.

Una mozione congiunta di solidarietà al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato? No grazie. È quanto si sono sentiti rispondere ieri i consiglieri di minoranza del centro-sinistra al Consiglio comunale di Pisa. A raccontarlo su Facebook, il consigliere, già candidato sindaco, Paolo Martinelli: “Il giornalista Sigfrido Ranucci è stato colpito nei mesi scorsi da minacce, intimidazioni e un gravissimo attentato. Per questo, già a ottobre, avevamo preparato una mozione di solidarietà, credendo nel valore del giornalismo d’inchiesta e della libertà di stampa come pilastro della democrazia”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

