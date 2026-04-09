Nuovo volto alle strade | 1,7 milioni per rifare 50 vie e marciapiedi

Un investimento di oltre 1,7 milioni di euro è stato stanziato per interventi di manutenzione straordinaria nel 2026. Il progetto prevede il rifacimento di circa 50 strade e marciapiedi, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della viabilità urbana. Le operazioni riguarderanno diverse vie e viali, interessando zone centrali e periferiche della città. I lavori avranno inizio nel corso dell’anno e si concluderanno entro i tempi stabiliti.

Un piano di manutenzione straordinaria da oltre 1,7 milioni di euro cambierà il volto della viabilità urbana nel corso del 2026, con interventi mirati su circa 50 strade e viali. La decisione, approvata dalla Giunta comunale, punta a risolvere criticità legate all'usura dei materiali e ai danni causati dalle radici degli alberi, garantendo percorsi più sicuri cammina, pedala o guida. Le risorse stanziate, precisamente 1.712.500 euro, rientrano in una programmazione triennale per le opere pubblic . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo volto alle strade: 1,7 milioni per rifare 50 vie e marciapiedi Sei milioni di euro per rifare strade e marciapiedi a Tor Sapienza: tutte le vie interessateI lavori prevedono il rifacimento del manto stradale e, in alcuni casi, la realizzazione o il completamento dei marciapiedi. Leggi anche: A passo spedito il piano del Comune per rifare strade e marciapiedi: interventi da via Crispi a via Altofonte Temi più discussi: Da scarto a fertilizzante: il nuovo volto della lana ovina; Bologna Città 30, via Murri cambia volto. Investimento da 2 milioni di euro per una strada più sicura; Riccione, il regalo di Pasqua per cittadini e turisti: ecco il nuovo volto di viale D'Annunzio; Darsena Vecchia Livorno: il nuovo volto. Lo sport di strada per creare nuove opportunità in zona stazioneREGGIO EMILIA – Un nuovo progetto prende il via nel quartiere stazione con l’obiettivo di creare spazi e opportunità accessibili per ragazzi e ragazze. ‘Fammi Strada’ mette al centro sport, cultura ur ... reggionline.com Bagnoli, pronti 16 milioni: «Nuovo look alle strade»La cabina di regia su Bagnoli per la bonifica e l’America’s Cup è stata convocata per il 7 aprile e a presiederla sarà il ministro Tommaso Foti. Il segnale ... ilmattino.it Nuovo volto per via Preare: arriva il corridoio verde Dopo oltre trent’anni, via Preare si prepara a una trasformazione profonda. L’obiettivo è chiaro: convertire un’arteria oggi prevalentemente di attraversamento in un viale più sicuro, verde e vivibile, capace - facebook.com facebook Nuovo volto per il parco di San Bartolo #SantarcangelodiRomagna #Attualita x.com