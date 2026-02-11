I parcheggi della biblioteca | cantieri sempre più vicini progetto esecutivo al vaglio

A Pontedera, i lavori per rinnovare i parcheggi della biblioteca sono sempre più vicini. Il progetto esecutivo è ormai pronto e sta passando sotto gli occhi delle autorità per l’approvazione finale. La ristrutturazione punta a migliorare la viabilità e offrire più spazi ai cittadini, mentre si prepara anche una riqualificazione del centro città. Nei prossimi mesi, ci si aspetta l’avvio dei cantieri.

Pontedera, 11 febbraio 2026 – Ristrutturazione del parcheggio adiacente alla biblioteca comunale e riqualificazione del centro città. Due progetti distinti, ma legati dallo stesso destino e ormai pronti per partire. Sebbene non esista ancora una data certa, l'avvio dei lavori per mettere in sicurezza l'area di sosta che si affaccia su viale Piaggio (chiusa nel 2022 per rischio cedimenti) sembra ormai imminente. Tuttavia, per comprendere lo stato dell'iter del progetto esecutivo, è necessario fare un passo indietro e ripercorrere le tappe precedenti. Bisogna risalire a quattro anni fa, quando i due parcheggi che circondano la biblioteca Gronchi (uno dei quali include via Maestri del Lavoro) furono interdetti al transito veicolare e pedonale a causa del rischio di crolli della struttura in cemento armato, un tempo portante dei capannoni Piaggio.

