Il progetto del nuovo stadio fra certezze e ostacoli da superare | convocato un vertice al Comune

Il sindaco ha convocato una conferenza di servizi per mercoledì 11 marzo al Comune, incentrata sul progetto di riqualificazione dell’area dello stadio Renzo Barbera. La riunione coinvolge diverse autorità e rappresentanti degli enti interessati, con l’obiettivo di discutere le modalità di intervento e gli ostacoli ancora da affrontare in vista dei lavori.

Il sindaco Roberto Lagalla ha convocato per mercoledì (11 marzo) una conferenza di servizi preliminare sul progetto di riqualificazione dell'area dello stadio Renzo Barbera. Il progetto, presentato dal Palermo Football Club, è un passaggio fondamentale per la candidatura dell'impianto agli Europei del 2032 che saranno organizzati da Italia e Turchia. La società rosanero ha già comunicato di aver rinunciato alla proposta che includeva anche l'area dell'ippodromo. Inoltre, ha trasmesso la nota relativa al parcheggio nell'area dell'ex campo Rom, alla quale il Comune ha subito dato riscontro. Alcuni enti chiamati in causa hanno già rilasciato parere positivo; altri come la soprintendenza ai Beni culturali hanno dato un assenso condizionato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

