Nuovo parcheggio a Ariano Irpino | 58 posti auto in due mesi

Il progetto di realizzazione di un nuovo parcheggio a Ariano Irpino si deve alla carenza di spazi di sosta vicino all’ospedale Frangipane-Bellizzi, che crea difficoltà ai cittadini. In soli due mesi, sono stati completati 58 nuovi posti auto, offrendo una soluzione concreta al problema di traffico e mancanza di parcheggi. I lavori hanno coinvolto l’area retrostante l’ospedale, migliorando la viabilità locale e riducendo le congestioni. Questo intervento mira a facilitare l’accesso ai servizi sanitari.

Un problema che affligge da anni. L'area a ridosso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino sta per essere trasformata. Non si tratta di un semplice rifacimento estetico, ma di un intervento strutturale che mira a risolvere una criticità logistica che affligge da anni pazienti e dipendenti. La mancanza di parcheggi adeguati ha sempre rappresentato un ostacolo significativo accede alla struttura sanitaria, complicando la vita quotidiana di chi deve recarsi in ospedale per visite, terapie o lavoro. La struttura ospedaliera ha da tempo problemi di parcheggio, con difficoltà per pazienti e personale.