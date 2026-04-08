Ospedale di Catanzaro | il vincolo del 2016 blocca il nuovo sito

Un motivo legale risalente al 2016 impedisce di procedere con la realizzazione del nuovo ospedale nella zona prevista. Un rappresentante locale ha evidenziato che non ci sono comunicazioni ufficiali da parte dell’amministrazione comunale riguardo alla scelta del sito, ma ha ricordato che un atto amministrativo ancora in vigore stabilisce quale area possa essere utilizzata per il progetto. La questione riguarda quindi una limitazione formalmente riconosciuta e non ancora superata.

Sergio Dragone contesta l’assenza di una linea ufficiale del Comune di Catanzaro sulla posizione del nuovo ospedale, ricordando che esiste un atto amministrativo vigente che ne vincola la localizzazione. La questione ruota attorno alla deliberazione solenne numero 2, approvata il 21 gennaio del 2016. In quell’occasione, l’assemblea guidata da Ivan Cardamone aveva stabilito un orientamento netto: mantenere la struttura sanitaria nell’area di viale Pio X. Il documento si basava su un parere tecnico redatto da Giuseppe Lonetti, all’epoca dirigente per l’urbanistica e la pianificazione territoriale di Palazzo De Nobili. Il voto di allora fu quasi unanime, con 23 consensi e solo due astensioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ospedale di Catanzaro: il vincolo del 2016 blocca il nuovo sito Il progetto del nuovo ospedale Maria Vittoria divide Torino: tutte le criticità del sito presceltoIl progetto per la costruzione del nuovo ospedale destinato a sostituire lo storico Maria Vittoria sta facendo discutere i torinesi proprio mentre... Loggia di Banchi, superato il vincolo del 'sito chiuso': l'area tornerà ad essere luogo di passaggio, arte ed eventiIl punto sul futuro dell'area è stato fatto stamattina, in commissione consiliare, per aggiornare il consiglio e la cittadinanza. Temi più discussi: Nuovo ospedale di Catanzaro, sarà il politecnico di Milano a indicare dove sorgerà: due le ipotesi al vaglio · LaC News24; Il nuovo ospedale di Catanzaro e l’inerzia del Comune: anatomia di un fallimento politico; Nuovo ospedale di Catanzaro, il 30 luglio 2026 la città saprà la localizzazione; Nuovo ospedale di Catanzaro, Veraldi (Azione): Rischio concreto di desertificare l’area nord della città · catanzarochannel.it. Nuovo Ospedale di Catanzaro: Veraldi (Azione) attacca la Giunta e la Regione sulla scelta del Politecnico di Milano«Il Comune ha altro da fare e sull’ubicazione del nuovo ospedale deciderà il Politecnico di Milano». catanzaroinforma.it Nuovo ospedale a Catanzaro, il monito di Fiorita: «Vogliamo dare il nostro contributo»Il sindaco spiega la posizione del Comune sullo studio affidato al PoliMi dal commissario per l’edilizia sanitaria: «Chiarezza sui fondi e no allo smantellamento del Pugliese» ... catanzaro.gazzettadelsud.it Nuovo ospedale di Catanzaro, si va a Milano per valutare la soluzione migliore https://gazzettadelsud.it/p=2192614 - facebook.com facebook