Raid israeliani senza precedenti in Libano | centinaia tra morti e feriti L’ira di Teheran che blocca Hormuz Per Trump solo scaramucce

Le forze israeliane hanno condotto un intenso raid in Libano, provocando centinaia di vittime tra morti e feriti. Nel frattempo, Teheran ha deciso di bloccare lo stretto di Hormuz, aumentando le tensioni nella regione. La giornata è segnata anche dall’affermazione dell’ex presidente degli Stati Uniti, che ha definito gli scontri come semplici “scaramucce”. Questa escalation avviene mentre si era appena raggiunta una tregua tra Stati Uniti e Iran, mediata dal Pakistan.

Escalation di attacchi israeliani in Libano, centinaia di morti, nel giorno della tregua tra Usa e Iran accordata da Donald Trump sulla base del piano di mediazione pakistano. L’attacco più duro dall’inizio del conflitto. Non proprio un buon viatico per la diplomazia e la ripresa del dialogo. La risposta di Benjamin Netanyahu, irritato per l’accordo che il presidente americano – stando al Wall Street Journal – gli avrebbe comunicato all’ultimo, ha il sapore della vendetta. Durissima la risposta di Teheran che ha annunciato la chiusura dello Stretto di Hormuz in risposta ai raid israeliani. L’agenzia di stampa Fars riferisce che l’Iran ha bloccato nuovamente il passaggio delle petroliere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Raid israeliani senza precedenti in Libano: centinaia tra morti e feriti. L’ira di Teheran che blocca Hormuz. Per Trump solo “scaramucce” Nuovi raid israeliani in Libano nella notte. Teheran: “Controlliamo lo stretto di Hormuz”Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (Irgc) ha il “controllo totale” dello Stretto di Hormuz, un punto di strozzatura chiave per il... Leggi anche: Medio Oriente, in azione navi e jet europei. Raid di Israele in Libano, «morti e feriti». Teheran: «Controlliamo noi lo Stretto di Hormuz» Guerra Israele-Iran, raid su Teheran e attacchi nel Golfo Persico – 1mattina News 02/03/2026 Argomenti più discussi: Israele attacca il Libano, tregua in pericolo; Trump minaccia l'Iran Accordo o distruggiamo i vostri siti. Tre caschi blu Unifil uccisi in Libano; Trump: 'Colpiremo duramente l'Iran'. L'Austria rifiuta le richieste Usa di sorvolo - LIVEBLOG; Negoziati Stati Uniti-Iran, Teheran consegna al Pakistan una proposta. Trump: Non è sufficiente, martedì la scadenza definitiva. Disfatta di Trump su Hormuz: lo stretto cruciale per il transito di petrolio e gas diventa a pagamento per la gioia del regime iraniano di @La_brus x.com Prima Meloni voleva dare a Trump il premio Nobel per la pace, adesso forse stanno capendo di avere sbagliato tutto avallando le follie di Trump e Netanyahu. Oggi l’ho rinfacciato all’esponente di Fratelli d’Italia. Condividete - facebook.com facebook