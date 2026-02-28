Partono i lavori di riqualificazione de parchetto di via Anderlini alla Sacca

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del parchetto di via Anderlini alla Sacca. Le operazioni preliminari riguardano interventi di sistemazione e miglioramento degli spazi verdi situati vicino al centro dove si trova il bene confiscato. Le attività hanno coinvolto le squadre incaricate di preparare il terreno e avviare le modifiche previste nel progetto di riqualificazione.

Hanno preso il via i lavori preliminari per l'intervento di riqualificazione del parchetto di via Anderlini, adiacente al Centro dove trova sede il bene confiscato.L'intervento, che arriverà a conclusione in estate, rientra tra i progetti di sicurezza urbana integrata cofinanziati dalla Regione.