Al bar dell’ospedale Santa Maria della Scaletta si sono verificati altri episodi di aggressione e intimidazione. L’incidente ha portato a un nuovo allarme tra chi lavora nella struttura, che segnala un aumento dei rischi legati alla sicurezza. La direzione ha ricevuto segnalazioni di comportamenti violenti, sollevando preoccupazioni sulla tutela del personale e sulla gestione delle situazioni di tensione all’interno del nosocomio.

Imola, 9 aprile 2026 – Ancora violenza e intimidazioni al bar dell’ospedale Santa Maria della Scaletta. Nonostante le misure attivate dall’Ausl (riduzione dell’orario serale e rafforzamento della vigilanza nelle aree circostanti) e la chiusura precauzionale del servizio nelle scorse settimane, un nuovo episodio mette in luce come la sicurezza delle lavoratrici resti una questione irrisolta. Filcams Cgil e Uiltucs parlano di un “superamento di ogni limite di tollerabilità” e rilanciano la richiesta di interventi immediati e concreti. A Pasqua un uomo avrebbe avuto una reazione violenta e intimidatoria alla cassa. Secondo quanto riferito dai... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuove aggressioni al bar dell’ospedale, l’Sos: “Chi ci lavora è a rischio”

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"Alle fermate dell’autobus ci sono state aggressioni. Ora ci sentiamo protetti"Una presenza visibile e rassicurante davanti alle scuole per far sentire studenti e famiglie più sicuri.

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Imola, nuove minacce alle lavoratrici del bar dell’ospedale la domenica di Pasqua: La situazione non è più tollerabileDopo l’episodio del marzo scorso, nuove minacce alle lavoratrici del bar dell’ospedale di Imola. Lo denunciano in una nota i sindacati Filcams Cgil e ... corriereromagna.it

Ancora violenze nelle vie del centro, giovane aggredito e poi derubato della spesa: cosa è successoCagliari È nuovamente allerta sicurezza pubblica per episodi di violenza nelle vie e nelle piazze del centro cittadino a tutela rafforzata, la così detta movida. Dopo il pestaggio di sabato 28 in ... msn.com

Sicurezza nelle scuole: le nuove misure di Valditara contro le aggressioni al personale Leggi qui: https://www.scuolalink.it/sicurezza-nelle-scuole-le-nuove-misure-di-valditara-contro-le-aggressioni-al-personale - facebook.com facebook