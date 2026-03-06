Il ministro dell’Energia del Qatar ha dichiarato al Financial Times che i Paesi del Golfo potrebbero decidere di ridurre o interrompere le forniture di energia. Questa eventualità rappresenta un possibile rischio per l’Italia e l’Europa, che dipendono molto dalle importazioni di combustibili provenienti dalla regione. La situazione desta preoccupazione per le ripercussioni che potrebbe avere sull’approvvigionamento energetico e sui prezzi.

Il Qatar cala l’asso energetico. In un’intervista al Financial Times, il ministro dell’Energia di Doha, l ministro dell'energia del Qatar, Saad al-Kaabi, ha avvisato che i Paesi del Golfo potrebbero chiudere i rubinetti. Tradotto in termini pratici: interrompere le forniture energetiche e fare salire i prezzi del petrolio in modo stellare nel giro di poche settimane. Una mossa che mira a mettere sotto pressione in primis gli Stati Uniti e in seconda battuta la maggior parte della comunità internazionale. Dove però c’è chi pagherà le conseguenze meno di altri. Il grande stop a Hormuz Scenario di crisi Dal Medio all’Estremo Oriente Trump, l’export e i consumatori Dal Brasile alla Russia Il grande stop a Hormuz A regnare sopra le teste di tutti, come una spada di Damocle, c’è l’incognita Hormuz. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

I Paesi del Golfo e l'arma a doppio taglio dell'energia. Chi ci guadagna, chi ci perde e il rischio reazione a catena in Italia ed Europa

