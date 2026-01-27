Alle fermate dell’autobus ci sono state aggressioni Ora ci sentiamo protetti

Una presenza visibile e rassicurante davanti alle scuole può contribuire a far sentire studenti e famiglie più sicuri, riducendo le sensazioni di insicurezza alle fermate dell’autobus. La presenza di personale dedicato rappresenta un primo passo per migliorare la sicurezza e prevenire episodi di aggressione.

Una presenza visibile e rassicurante davanti alle scuole per far sentire studenti e famiglie più sicuri. Dal lunedì al sabato, dalle 11.30 alle 14.30, i tutor saranno presenti al Polo Leonardo presso le scuole Selmi e Corni, Wiligelmo e Guarini, l’istituto Barozzi e presso la sede del Corni in Largo Aldo Moro. La speranza è che la presenza degli school tutor contribuisca a ridurre episodi di criticità e tensione. "Quello della sicurezza davanti alle scuole è un problema, purtroppo comune a tutti, di cui abbiamo discusso più volte, anche con altri rappresentanti di Modena – racconta Matteo Gambacorta, presidente del Comitato degli studenti del Liceo scientifico Wiligelmo – negli ultimi tempi non abbiamo avuto grossi problemi, ma tra l’anno scorso e l’inizio di quest’anno ci sono state alcune aggressioni, circa 3 o 4, soprattutto alla fermata dell’autobus, da parte di ragazzi che non appartengono alle nostre scuole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

