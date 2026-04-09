Nuova Renault Captur 2027 | come sarà il nuovo modello?

Da ilgiornaledigitale.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si parla di una nuova generazione della Renault Captur prevista per la fine del 2027 o l'inizio del 2028. Si tratta di un modello completamente rinnovato, non di un semplice aggiornamento estetico o di funzionalità. Le informazioni disponibili indicano che il veicolo sarà sviluppato come una generazione nuova, con modifiche sostanziali rispetto alle versioni precedenti. Nessun dettaglio sui motori o sulle specifiche tecniche è ancora stato comunicato.

La futura Renault Captur 2027 (in realtà più probabilmente fine 2027 2028) sarà una nuova generazione, non un semplice restyling. E anche se non è ancora ufficiale al 100%, le anticipazioni sono abbastanza chiare Come sarà la Captur 2027. Design: molto più moderno e “aggressivo”. Nuovo linguaggio stilistico Renault (più simile alle ultime concept e alla futura Clio). Frontale completamente ridisegnato, con: firma LED più sottile e tecnologica. grande logo centrale (probabilmente illuminato).. Linee più scolpite e sportive, meno “morbide” rispetto all’attuale. Possibile tetto a contrasto e look più SUV “robusto”. In generale: meno “auto da città tranquilla”, più SUV moderno e dinamico Le foto dell’articolo sono state prese dal video del canale Youtube di Mahboub 1. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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