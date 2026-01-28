Nuova Renault Megane 2027 | come sarà il nuovo modello

La Renault presenta la nuova Megane 2027, con un modello completamente rivisto e più tecnologico. La casa francese ha svelato le prime immagini e dettagli ufficiali, confermando l’arrivo di versioni sia a benzina che elettriche. Il design si fa più moderno e aerodinamico, mentre la gamma si amplia con nuovi motori e funzioni. La Megane 2027 punta a conquistare chi cerca un’auto compatta, affidabile e più attenta all’ambiente. La vendita dovrebbe partire entro l’anno, in attesa di vedere come reagirà il pubblico.

Ecco tutte le informazioni principali sulla Renault Mégane 2027 (incluso il nuovo modello elettrico e la gamma aggiornata) — basate sulle ultime fonti ufficiali e dati disponibili su modelli molto vicini al 2027 o annunciati per quell'anno: 1. Panorama generale Renault Mégane 2027. La Renault Mégane torna nel segmento delle berline compatte con un profilo moderno, tecnologia avanzata e motorizzazioni che vanno dal 100% elettrico all' ibrido plug-in e, in alcuni mercati, varianti ad alte prestazioni R.S.. 2. Versione 100% Electrica (E-Tech Electric). Motore e autonomia. Motore elettrico da 220 CV (160 kW).

