Nuova diga altro passo avanti | posato il 18esimo colosso di cemento per proteggere Genova

Il 9 aprile è stato posato il diciottesimo cassone della nuova diga foranea di Genova. Questa operazione rappresenta un ulteriore passaggio nella costruzione dell’imponente struttura progettata per proteggere il porto cittadino. La diga, composta da più di venti cassoni, si inserisce in un intervento che mira a rafforzare la sicurezza dell’area portuale. I lavori continuano secondo i piani stabiliti dalle autorità competenti.

Continua a prendere forma la nuova diga foranea di Genova. Oggi, 9 aprile, è stato affondato il diciottesimo cassone che comporrà l’opera. Un progetto realizzato dal consorzio PerGenova Breakwater, guidato da Webuild, per conto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.Quanto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Nuova Diga: posato il sedicesimo cassone e avviata la sovrastrutturaIl cantiere della nuova Diga foranea di Genova segna un nuovo traguardo: è stato posato sul fondale il sedicesimo cassone, una struttura in...

Nuova diga: posato il 17esimo cassone, ha la massa di un palazzo di 11 pianiL'operazione ha interessato uno dei manufatti più imponenti dell'intero progetto: con i suoi 33 metri di altezza e 67 di lunghezza, il blocco in...

Temi più discussi: Nuova Diga, posato il 17° cassone realizzato a Vado Ligure; Iniziata produzione massi guardiani a protezione base diga di Genova; Emergenza maltempo, Diga di Occhito sotto osservazione: livello a un passo dalla soglia di sfioro.

Genova: Webuild posa diciassettesimo cassone della Nuova Diga Foranea(FERPRESS) – Genova, 31 MAR – Il cantiere della Nuova Diga Foranea di Genova segna un altro passo avanti con il posizionamento del diciassettesimo cassone da parte del consorzio PerGenova Breakwater, ... ferpress.it

Diga Foranea, affondato il diciottesimo cassone: 40x20x18,70 metriMonitoraggio in tempo reale attraverso piezometri, profilometri e inclinometri. Il consorzio: Dai dati geotecnici e topografici rispettate le previsioni progettuali ... rainews.it

La nuova mega-diga cinese, che sarà realizzata nella contea di Medong è, indubbiamente, uno di quei progetti ingegneristici e infrastrutturali in grado di ridisegnare l'assetto energetico di un'intera nazione se non, addirittura, di un intero continente. https://geo - facebook.com facebook

#Genova: posato il diciassettesimo cassone della Nuova Diga Foranea, uno dei più imponenti dell'intero progetto. Passi avanti anche su altri fronti: Avviata la produzione dei massi guardiani, blocchi prefabbricati progettati per proteggere la base della st x.com