Nuoto Rana | anche Ludovico Viberti salta gli Assoluti a Riccione

Ludovico Viberti non prenderà parte ai Campionati Assoluti Primaverili di nuoto che si terranno a Riccione dal 14 al 18 aprile. La manifestazione, che riunisce numerosi atleti di livello nazionale, si svolgerà nella località sulla riviera adriatica e rappresenta uno degli appuntamenti principali della stagione agonistica. La partecipazione di Viberti, però, è stata annunciata come assente.

I Campionati Assoluti Primaverili di nuoto, programmati a Riccione dal 14 al 18 aprile, sono in arrivo. L’evento romagnolo, snodo fondamentale per l’ottenimento dei tempi limite validi per la qualificazione ai Campionati Europei di Parigi 2026, registra l’assenza di due atleti di vertice nella Rana. Rana maschile nei guai, a Riccione assenti Ludovico Blu Art Viberti e Nicolò Martinenghi. La prima rinuncia ufficiale riguarda Ludovico Blu Art Viberti, costretto al forfait a causa di una persistente lombalgia. Il nuotatore, tesserato per il CN Torino e per le Fiamme Oro, deteneva il crono di riferimento d’iscrizione nei 50 metri rana e il secondo tempo sulla distanza doppia. 🔗 Leggi su Sportface.it

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