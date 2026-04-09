Nuoto Ludovico Blu Art Viberti salta gli Assoluti a Riccione | rana azzurra ‘incerottata’

L’atleta di nuoto Ludovico Blu Art Viberti non prenderà parte ai Campionati Assoluti di Riccione, in programma dal 14 al 18 aprile. La sua assenza riguarda le gare di rana, discipline nelle quali aveva ottenuto risultati di rilievo. La decisione è stata annunciata nelle ultime ore, lasciando incertezza sulla sua partecipazione alle prossime competizioni di rilievo nazionale e internazionale. La manifestazione di Riccione si avvicina, con le qualificazioni per gli Europei di Parigi 2026 ancora in corso.

L’avvicinamento ai Campionati Assoluti primaverili di nuoto a Riccione, in programma dal 14 al 18 aprile e validi per la qualificazione agli Europei di Parigi 2026, si tinge di preoccupazione per la rana maschile tricolore. L’appuntamento romagnolo, tradizionalmente snodo cruciale della stagione, vedrà infatti l’assenza di due protagonisti attesi, lasciando il settore in una condizione tutt’altro che ideale. Non sarà ai blocchi di partenza Ludovico Blu Art Viberti, costretto a rinunciare per il protrarsi di una lombalgia. L’azzurro, tesserato per Fiamme Oro e CN Torino, ha scelto – in accordo con le società e lo staff medico federale – di proseguire il percorso di recupero, evitando rischi in una fase delicata della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Ludovico Blu Art Viberti salta gli Assoluti a Riccione: rana azzurra ‘incerottata’ Leggi anche: Nuoto, Nicolò Martinenghi infortunato. Il campione olimpico salta gli Assoluti di Riccione Assoluti Invernali di nuoto artistico: i big azzurri in gara a RiccioneLa Polisportiva Riccione sarà presente con le sue sincronette qualificate ai campionati regionali di Carpi lo scorso novembre Lo Stadio del Nuoto di... Si parla di: Assoluti Unipol. Forfait di Ludovico Viberti. Nuoto, Ludovico Blu Art Viberti salta gli Assoluti a Riccione: rana azzurra ‘incerottata’L’avvicinamento ai Campionati Assoluti primaverili di nuoto a Riccione, in programma dal 14 al 18 aprile e validi per la qualificazione agli Europei di ... oasport.it Assoluti Unipol. Viberti rinuncia per lombalgiaLudovico Blu Art Viberti (Fiamme Oro / CN Torino) non parteciperà al Campionato Assoluto Unipol di nuoto - in programma a Riccione dal 14 al 18 aprile - per il protrarsi di una lombalgia. In accordo c ... federnuoto.it